Conduent lancia il primo sistema integrato di pagamento contactless EMV per il trasporto pubblico in Italia con Brescia Mobilità e Arriva Italia

Conduent promuove l’innovazione nel trasporto pubblico con una bigliettazione EMV integrata

MILANO & FLORHAM PARK, N.J.: Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni tecnologiche per la smart mobility e business unit di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), ha annunciato oggi il lancio del primo sistema integrato in Italia di pagamento contactless EMV (Europay, Mastercard e Visa) per il trasporto pubblico, sviluppato in partnership con gli operatori di trasporto Brescia Mobilità e Arriva Italia. Conduent ha collaborato in precedenza con entrambi gli operatori per realizzare i loro singoli sistemi EMV, e questa nuova integrazione rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dei sistemi di bigliettazione.

Il sistema integrato consente ai passeggeri che viaggiano sulla rete urbana di Brescia Mobilità e sulla rete extraurbana di Arriva Italia di acquistare un unico biglietto valido per entrambi i sistemi utilizzando carte di debito o credito contactless, oltre ai portafogli digitali NFC. La soluzione calcola automaticamente la tariffa corretta in base al viaggio effettuato. Inoltre, il sistema abilita il biglietto multi-passeggero, permettendo a un viaggiatore di acquistare più titoli di viaggio in un’unica transazione con la stessa carta.

Si tratta della prima integrazione di sistemi EMV tra due operatori di trasporto pubblico in Italia, e rappresenta un esempio pionieristico di piattaforma EMV multi-operatore funzionante come hub di servizio condiviso tra aziende di trasporto pubblico.

Per supportare questa innovazione, Conduent ha potenziato la propria soluzione EMV con due nuovi moduli.

Un Tokenizer protegge i dati sensibili generando un identificatore univoco, o token, per ogni carta utilizzata.



protegge i dati sensibili generando un identificatore univoco, o token, per ogni carta utilizzata. Un Orchestrator gestisce l’intero processo di pagamento, garantendo che le transazioni siano sicure ed efficienti, inclusa la riconciliazione degli importi.

“Siamo orgogliosi di essere stati i primi in Lombardia a introdurre la tecnologia di pagamento contactless EMV,” ha dichiarato Marco Medeghini, Direttore Generale di Brescia Mobilità. “Collaborando con Conduent e Arriva Italia, abbiamo compiuto un passo fondamentale verso la digitalizzazione del trasporto pubblico e nel portare avanti la nostra visione condivisa di un sistema moderno e sostenibile”.

“Questa collaborazione rappresenta un passo avanti decisivo per la mobilità pubblica di Brescia e Provincia – un sistema di pagamento integrato, primo nel suo genere, che collega due importanti operatori,” ha dichiarato Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia. “Sulla base del successo nell’utilizzo della tecnologia EMV, abbiamo investito in questa soluzione congiunta per offrire un servizio innovativo e semplice nell’utilizzo ai nostri passeggeri”.

“Brescia Mobilità e Arriva Italia riconoscono che l’adozione di tecnologie innovative migliora l’esperienza dei passeggeri. La soluzione EMV di Conduent ha posto le basi per un sistema scalabile e multi-operatore che può essere ampliato su un’area geografica più vasta,” ha dichiarato Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Business Solutions Italia S.p.A. “Siamo orgogliosi di supportare Brescia Mobilità e Arriva Italia con questa implementazione, la prima nel suo genere in Italia, resa possibile dall’innovazione di Conduent e dall’impegno dei nostri partner verso il progresso”.

I sistemi di riscossione delle tariffe di Conduent sono utilizzati in oltre 400 reti di trasporto pubblico di tutte le dimensioni in tutto il mondo. Oltre a Brescia, Conduent ha implementato sistemi di pagamento contactless in più di 10 città italiane, tra cui Bergamo, Venezia e Verona.

