▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Axelspace sigla con Exolaunch un accordo multilancio e relativo alla messa in orbita di nuovi satelliti

Axelspace Corporation ("Axelspace"), leader nei microsatelliti impegnato nel portare "Lo spazio alla vostra portata", è lieto di annunciare un accordo multilancio (MLA) con Exolaunch, integratore glo...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/12/2025

Business Wire

TOKYO: Axelspace Corporation ("Axelspace"), leader nei microsatelliti impegnato nel portare "Lo spazio alla vostra portata", è lieto di annunciare un accordo multilancio (MLA) con Exolaunch, integratore globale e gestore di missioni nel settore delle messe in orbita e nelle tecnologie di integrazione e implementazione satellitare.

L'accordo multilancio velocizzerà la crescita di Axelspace. In particolare, un satellite programmato per il lancio in base ai termini del nuovo accordo verrà inserito in "AxelLiner Laboratory", il servizio di dimostrazione di messa in orbita commerciale targato AxelLiner. Exolaunch ha già garantito lanci per otto (8) satelliti di Axelspace nel corso di prossime missioni.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.