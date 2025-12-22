Axelspace: firmato con Pale Blue, Inc. un contratto di servizio per dimostrazioni in orbita

Axelspace Corporation (“Axelspace”), importante società microsatellitare impegnata a realizzare il concetto di “Space within Your Reach” (Lo spazio a portata di mano), ha stretto un accordo d...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 22/12/2025
TOKYO: Axelspace Corporation (“Axelspace”), importante società microsatellitare impegnata a realizzare il concetto di “Space within Your Reach” (Lo spazio a portata di mano), ha stretto un accordo di servizio con Pale Blue Inc. (“Pale Blue”), società che sviluppa, produce e vende propulsori (motori) per piccoli satelliti, per una dimostrazione in orbita, come indicato di seguito.
Axelspace fornisce a AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nuovo servizio offerto dall'attività AxelLiner specializzato in dimostrazione in orbita di componenti spaziali.
Secondo i termini del contratto, la dimostrazione in orbita del propulsore Hall ad accensione rapida sviluppato da Pale Blue avverrà nel 2027.
Fonte: Business Wire