Coherent Solutions chiude un investimento strategico condotto da IceLake

MINNEAPOLIS e AMSTERDAM: Coherent Solutions, azienda globale di ingegneria digitale, ha annunciato la chiusura del suo investimento strategico da parte di IceLake, uno dei maggiori investitori di private equity specializzato in collaborazioni con organizzazioni di servizi aziendali ad alta crescita. La transazione, già annunciata nel settembre 2025, ha ora ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni regolatorie.

Coherent Solutions impiega circa 2.000 professionisti nei settori dell'ingegneria digitale, dei prodotti e della progettazione in Europa e in America Latina. La società crea e modernizza prodotti e piattaforme digitali per sviluppare aziende scale-up e marchi globali consolidati.

“In un mercato saturo di rivendicazioni di intelligenza artificiale (IA), stiamo assistendo a clienti che danno la priorità a partner in grado di convertire la tecnologia in risultati commerciali misurabili”, ha affermato Igor Epshteyn, CEO di Coherent Solutions. “La nostra concretezza nella creazione di valore digitale, pur applicando l'IA in modi pratici, ottenibili e legati all'impatto reale, continua a distinguere il nostro lavoro e a guidare i clienti verso investimenti importanti”.

IceLake ha aggiunto, “Ciò che distingue Coherent è la sua combinazione di profonde competenze nel settore e la capacità di tradurre l'ingegneria moderna e le pratiche dei prodotti in autentico valore aziendale. In un mercato pieno di narrative di intelligenza artificiale, la forza di Coherent sta nella sua esecuzione: la fornitura di risultati tangibili utilizzando le ultime tecnologie, compresa l'IA”.

La chiusura dell'investimento IceLake segna un importante traguardo per Coherent Solutions. La collaborazione offre ulteriori risorse per ampliare la capacità di fornitura globale, investire ulteriormente nelle capacità tecniche avanzate e supportare la crescita continua dell'azienda.

Coherent Solutions è un'azienda globale di ingegneria di soluzioni digitali fondata nel 1995. Con team presenti in 10 centri di sviluppo in Europa e America Latina, l'azienda vanta 30 anni di esperienza in ambito tecnologico e di conoscenza del settore per poter offrire soluzioni digitali su misura. Collaborando con scale-up in rapida crescita e ambiziosi brand globali, Coherent Solutions è nota per il suo impegno nei confronti di qualità, trasparenza e innovazione. Promuovere il successo aziendale.

IceLake è una società di private equity che investe in aziende eccezionali con posizioni di mercato solide e piani di crescita ambiziosi. IceLake sostiene le aziende nell'attuazione delle loro strategie, tra cui acquisizioni e sviluppo, espansione internazionale ed eccellenza operativa. IceLake ha uffici nei Paesi Bassi, in Germania e Belgio.

