Lattice presenterà le sue ultime novità tecnologiche FPGA alla International VLSID Conference

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 23/12/2025
‒ Pravin Desale, Responsabile di R&S, terrà una presentazione sulla crescente necessità di FPGA a bassa potenza ‒
‒ Varie sessioni tecniche incentrate su Edge AI, fusione dei sensori, progettazione di sistemi, e molto altro ‒
HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, oggi ha annunciato il suo piano espositivo per la prossima International VLSID Conference che si svolgerà dal 3 al 7 gennaio 2026 a Pune, India.
Nell'ambito dell'evento, il Vicepresidente senior di Ricerca e Sviluppo di Lattice Pravin Desale terrà un'importante presentazione nella quale esplorerà le dinamiche e le tendenze di mercato che stanno posizionando gli FPGA a bassa potenza all'avanguardia del progresso tecnologico. Lattice inoltre terrà sessioni traccia e discussioni e tavole rotonde sugli FPGA a bassa potenza e sull'intelligenza artificiale dall'edge al cloud, e dimostrazioni tecnologiche con partner industriali incentrate sulle applicazioni avanzate nei settori dell'automotive e della robotica.
Il Congresso International VLSI Design & Embedded Systems è incentrato sugli ultimi progressi nei sistemi VLSI e nei sistemi integrati, e vede la partecipazione di oltre 2.000 ingegneri, studenti e docenti, e di rappresentanti dei segmenti industriale, accademico, della ricerca, amministrativo e governativo.
Informazioni su Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.
Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.
