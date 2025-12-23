Lattice presenterà le sue ultime novità tecnologiche FPGA alla International VLSID Conference

‒ Pravin Desale, Responsabile di R&S, terrà una presentazione sulla crescente necessità di FPGA a bassa potenza ‒

‒ Varie sessioni tecniche incentrate su Edge AI, fusione dei sensori, progettazione di sistemi, e molto altro ‒

HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, oggi ha annunciato il suo piano espositivo per la prossima International VLSID Conference che si svolgerà dal 3 al 7 gennaio 2026 a Pune, India.

Nell'ambito dell'evento, il Vicepresidente senior di Ricerca e Sviluppo di Lattice Pravin Desale terrà un'importante presentazione nella quale esplorerà le dinamiche e le tendenze di mercato che stanno posizionando gli FPGA a bassa potenza all'avanguardia del progresso tecnologico. Lattice inoltre terrà sessioni traccia e discussioni e tavole rotonde sugli FPGA a bassa potenza e sull'intelligenza artificiale dall'edge al cloud, e dimostrazioni tecnologiche con partner industriali incentrate sulle applicazioni avanzate nei settori dell'automotive e della robotica.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando (GMT+2): Dimostrazioni Lattice (Stand grande #B1), 5 – 7 gennaio Presentazione 5 gennaio, 10:30 – 11:00 nel Main Auditorium “Powering the Future – How Low Power FPGAs are Shaping Tomorrow’s Tech Landscape” (L'alimentazione del futuro: come gli FPGA a bassa potenza stanno plasmando la scena tecnologica di domani), di Pravin Desale, Responsabile di R&S, Lattice Semiconductor Discussioni traccia e tavole rotonde 3 gennaio, 14:00 – 15:30 nella Hall-3 “FPGA-Based System Design for VLSI Engineers: Leveraging Lattice Solution” (Progettazione di sistemi basati su FPGA per ingegneri VLSI: utilizzo della soluzione Lattice) 6 gennaio, 13:50 – 14:40 nel Main Auditorium “ Next Generation Semiconductor Solutions for AI for Hyperscale and Edge Applications” (Soluzioni di semiconduttori di nuova generazione per l'intelligenza artificiale per applicazioni hyperscale ed edge) 6 gennaio, 17:25 – 17:55 in Sabha 1 Superare gli ostacoli: “Building Resilient Careers in Semiconductor Industry” (La creazione di professioni resilienti nel settore dei semiconduttori)

Dove: Pune, Maharashtra, India.



Il Congresso International VLSI Design & Embedded Systems è incentrato sugli ultimi progressi nei sistemi VLSI e nei sistemi integrati, e vede la partecipazione di oltre 2.000 ingegneri, studenti e docenti, e di rappresentanti dei segmenti industriale, accademico, della ricerca, amministrativo e governativo.

Risorse di sostegno

Per maggiori informazioni su Lattice, visitare https://www.latticesemi.com.

Per maggiori informazioni sul congresso, visitare VLSID Conference.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

