Comera Financial Holdings, parte del Royal Group di Abu Dhabi, e SC Ventures annunciano una collaborazione strategica per esplorare l'innovazione nelle PMI e non solo

La collaborazione mira a co-creare soluzioni finanziarie basate sui dati, ampliare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e accelerare l'innovazione aziendale nel panorama economico in evoluzione degli EAU.

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Comera Financial Holdings, parte del Royal Group di Abu Dhabi, e SC Ventures hanno firmato un protocollo d'intesa che annuncia una collaborazione strategica per esplorare congiuntamente nuove opportunità volte a rafforzare il segmento delle PMI. L'iniziativa riflette una visione condivisa per promuovere soluzioni finanziarie basate sulla tecnologia in linea con le priorità economiche degli Emirati Arabi Uniti e sostenere lo sviluppo sostenibile in settori chiave.

Attraverso questa collaborazione, Comera Financial Holdings e SCV hanno delineato diverse aree in cui la combinazione delle loro competenze può creare un valore significativo per le imprese. Un'attenzione particolare sarà rivolta alle soluzioni finanziarie su misura per le aziende con ampie reti di PMI. Queste possono includere innovazioni nella finanza della catena di approvvigionamento, nell'ottimizzazione del capitale circolante e nei quadri di finanziamento specifici per settore. Combinando le piattaforme fintech in espansione di Comera con l'esperienza di SC Ventures nella creazione di imprese e nell'intelligence creditizia, entrambe le organizzazioni mirano a fornire soluzioni che rafforzino la resilienza delle imprese e accelerino la competitività del mercato.

Le organizzazioni esploreranno anche più ampie opportunità di partnership strategica, tra cui potenziali investimenti, co-creazione di nuovi modelli finanziari e un più profondo coordinamento tra iniziative commerciali selezionate. Questo approccio ha lo scopo di promuovere l'innovazione, incoraggiare una crescita allineata e sostenere la fornitura di soluzioni finanziarie complete su larga scala.

Akhtar Saeed Hashmi, Amministratore delegato e CEO del gruppo Comera Financial Holdings, ha dichiarato: "Questa collaborazione segna un passo importante nella nostra missione di costruire un'infrastruttura finanziaria lungimirante per gli EAU. Collaborando con SC Ventures, puntiamo a introdurre modelli di finanziamento innovativi e digitali che supportino le ambizioni di crescita delle PMI e delle grandi aziende".

Alex Manson, CEO di Standard Chartered Ventures, ha commentato: "In SC Ventures costruiamo aziende che risolvono problemi reali. La collaborazione con Comera ci consente di co-creare un'infrastruttura digitale che fornisca alle PMI gli strumenti, le informazioni e l'accesso di cui hanno bisogno per prosperare in un'economia guidata dall'innovazione".

Comera Financial Holdings e SC Ventures continueranno a valutare le opportunità individuate con l'obiettivo di stabilire una collaborazione a lungo termine. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi man mano che la situazione evolve.

Informazioni su SC Ventures

SC Ventures costruisce e investe in iniziative innovative nel settore bancario e non solo. SC Ventures di Standard Chartered offre alle organizzazioni una piattaforma per collaborare e co-creare ecosistemi fintech per reinventare il futuro della finanza.

Per ulteriori informazioni, visitare www.scventures.io e seguire SC Ventures su LinkedIn.

Informazioni su Comera Financial Holdings

Comera Financial Holdings, parte del Royal Group di Abu Dhabi, è un gruppo diversificato di servizi finanziari e fintech che offre soluzioni integrate per pagamenti, prestiti, finanza della catena di approvvigionamento e infrastrutture finanziarie digitali, consentendo esperienze finanziarie fluide, conformi e scalabili per consumatori, PMI e aziende negli Emirati Arabi Uniti e oltre.

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire