La spagnola CESGA sceglie IQM e Telefónica per installare l'infrastruttura avanzata di calcolo quantistico

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 23/12/2025

  • IQM fornirà due computer quantistici full-stack: un sistema IQM Radiance a 54-qubit e un IQM Spark a 5-qubit entro il giugno 2026.
  • I sistemi supporteranno la ricerca, lo sviluppo di competenze e l'accesso industriale ai computer quantistici in vari settori.
  • Sarà la prima installazione di computer quantistici IQM in Spagna.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spagna: IQM Quantum Computers, il leader globale nei computer installation, in sede, e Telefónica, un fornitore globale di telecomunicazioni, hanno unito le forze per firmare un accordo di acquisto con il Galician Supercomputing Center (CESGA) per installare due computer full-stack in Spagna.

Ai sensi dell'accordo, IQM distribuirà e installerà un IQM Radiance a 54-qubit, progettato per l'integrazione in centri digitali ad alte prestazioni, insieme a un sistema IQM a 5-qubit dedicato alla didattica.

