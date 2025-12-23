Rajant Kinetic Mesh® dimostra la connettività sotterranea nel corso di un'esercitazione dell'ARRC della NATO, "ex AVENGER TRIAD 25"

La rete mesh, privata e completamente mobile, ha trasmesso comunicazioni sotterranee resilienti e con larghezza di banda elevata in una miniera in disuso nel sud-ovest dell'Inghilterra; l'ARRC e il 22 Signal Regiment valutano i prossimi passi, tra cui un quartier generale wireless sotterraneo.

MALVERN, Pa.: Rajant Corporation, fornitore esclusivo di reti private Kinetic Mesh® peer-to-peer formate da nodi wireless BreadCrumb® basati sul routing InstaMesh®, oggi ha annunciato il riuscito completamento di una prova di comunicazioni sotterranee nel corso di un'importante esercitazione nel corso dell'anno condotta dall'Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) della NATO, l'ex AVENGER TRIAD 25, condotta tra i mesi di ottobre e novembre del 2025.

Nel corso dell'esercitazione, Rajant ha fornito le apparecchiature di comunicazione che hanno trasmesso con una robusta ampiezza di banda sotterranea in una miniera inglese in disuso.

Fonte: Business Wire