Making Science presenta ‘AWAKE’: l’AI Venture Studio che industrializza la creazione di Startup e Soluzioni Innovative AI-First

La disruption generata dall'AI permette l'accelerazione e l'industrializzazione di soluzioni interne e startup attraverso i centri di eccellenza di Chicago, Madrid e Tbilisi.

Questo modello ha già dimostrato la sua forza commerciale e innovativa accelerando startup come ad-machina, che ha decuplicato il proprio valore (10x) dall'ingresso nell'ecosistema di Making Science.

MILANO: Making Science, società di consulenza globale specializzata nell'accelerazione digitale, ha annunciato oggi il lancio di AWAKE Venture Studio. Questo modello "AI-first" rappresenta una nuova era nell'innovazione sistematica, progettata per identificare, prototipare e scalare sia soluzioni proprietarie interne che startup AI-native indipendenti con un raggio d'azione globale.

Il lancio di AWAKE è motivato dai significativi guadagni di efficienza - di ordini di grandezza superiori alla norma - che Making Science ha già ottenuto grazie all'integrazione interna dell'intelligenza artificiale. Applicando questi metodi, l'azienda ha raggiunto un'accelerazione di 2x nello sviluppo di feature tecnologiche, riducendo drasticamente i tempi di deployment degli Agenti AI. Questo modello ha già dato prova del suo potenziale commerciale e innovativo attraverso l'accelerazione di startup come ad-machina, il cui valore è aumentato di 10 volte da quando è parte dell'ecosistema Making Science. Questi benchmark consolidati costituiscono la base tecnica dei due motori interconnessi di AWAKE, che formalizzano tale efficienza in un processo di "manifattura dell'innovazione" ripetibile.

Il processo inizia con AI Create, un motore di discovery e validazione che utilizza tool di AI proprietari per il monitoraggio dei trend e l'analisi prospettica (horizon scanning). I concept validati passano immediatamente a AI Forge, il motore dedicato alla costruzione e allo scaling. AWAKE poggia su pilastri fondamentali - AI-first thinking, Global Integration e Shared Infrastructure - che operano in sinergia per eliminare gli attriti tipici del ciclo di vita di una startup.

Dando priorità alle opportunità in cui gli agenti autonomi e i modelli fondativi garantiscono un vantaggio competitivo di 10x, AWAKE assicura che ogni progetto nasca con un DNA AI-native. Questa visione è potenziata da una struttura operativa globale che sfrutta gli hub tecnologici distribuiti di Chicago, Madrid e Tbilisi, garantendo che ogni iniziativa nasca con una proposta di valore internazionale e l'accesso a talenti globali sin dal primo giorno. Grazie a un'infrastruttura centralizzata, AWAKE riduce drasticamente i tempi e le risorse necessari per il lancio, permettendo ai talenti di concentrarsi esclusivamente sulla disruption e sulla leadership di mercato.

Una Dichiarazione d’Intenti per l’Era dell’AI

"AWAKE è più di un venture studio; è una dichiarazione d'intenti per industrializzare la prossima generazione di soluzioni AI-native", ha dichiarato José Antonio Martínez Aguilar, CEO e Fondatore di Making Science. "Abbiamo già visto l'impatto di questo modello all'interno della nostra azienda. Creando questo motore ripetibile, liberiamo il talento imprenditoriale affinché possa concentrarsi esclusivamente sulla scalabilità. Che si tratti di forgiare un nuovo strumento interno o una startup globale, l'expertise di Making Science nei dati e nell'AI è la spina dorsale di questa evoluzione".

Chi Siamo: Making Science

Making Science è una società globale specializzata nell'accelerazione digitale che conta oggi oltre 1.200 dipendenti e una presenza operativa e di sviluppo tecnologico in 17 mercati: Spagna, Portogallo, Messico, Colombia, Argentina, Brasile, Francia, Italia, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Germania, Georgia e Stati Uniti. In qualità di partner consultivo di Local Planet – la più grande rete mondiale di agenzie media indipendenti – Making Science sviluppa soluzioni tecnologiche e offre servizi di digital marketing, Adtech e Martech, tecnologie cloud, software e cybersecurity a livello globale, attraverso hub di delivery che promuovono la creazione di posti di lavoro e la disponibilità di talenti tecnologici altamente qualificati.

Making Science si articola in quattro linee di business: Global Digital Agency with Technology: offre servizi di pubblicità digitale a 360° che integrano pianificazione strategica, creatività, dati e tecnologia. RAISING: la divisione di Tecnologia e Innovazione che combina competenze di business e data science per offrire soluzioni di marketing avanzate basate sull'intelligenza artificiale. AWAKE: un Venture Studio dedicato all'industrializzazione della creazione di startup e soluzioni aziendali AI-First; Area Investment: la divisione che include Ventis e TMQ, focalizzata sulla diversificazione del business e sull'implementazione delle capacità di tutte le aree di Making Science.

Con RAISING, la divisione tecnologica, l'azienda si posiziona come leader globale nell'innovazione e nella trasformazione digitale. Grazie alla soluzione tecnologica ad-machina, che opera come una Agentic AI Marketing Platform, e all'utilizzo di strumenti come Trust Generative AI e Gauss AI, i brand possono massimizzare i propri risultati di business attraverso l'intelligenza artificiale.

Inoltre, Making Science partecipa a diverse iniziative ESG, tra cui il Climate Pledge, il Global Compact delle Nazioni Unite e l'iniziativa Pledge1%, sostenendo organizzazioni non-profit nella propria comunità con un forte impegno volto a generare un impatto positivo sulla società.

Fonte: Business Wire