Siren ottiene un investimento per lo sviluppo di indagini basate sull'IA per la sicurezza nazionale

La partnership decennale espande la piattaforma unificata per consentire alle agenzie di contrastare le minacce più complesse

GALWAY, Irlanda: Siren, l'azienda attiva in campo investigativo all-in-one, ha annunciato oggi un investimento strategico da parte di Elastic (NYSE: ESTC), l'azienda che gestisce Elasticsearch. L'investimento approfondisce una partnership decennale tra le due aziende e accelera lo sviluppo della piattaforma gestita dall'IA di Siren, incluso l'assistente IA K9 presentato di recente, utilizzato da enti di sicurezza nazionale, forze dell'ordine e agenzie di lotta ai crimini finanziari di tutto il mondo.

La partnership integra la piattaforma Elasticsearch, che offre funzioni di ricerca in tempo reale, estrazione e rilevamento delle anomalie all'interno di dati strutturati, non strutturati e in streaming, con la tecnologia di intelligence investigativa brevettata di Siren, che riunisce dati provenienti da diverse fonti traducendoli in informazioni comprensibili e verificabili.

Fonte: Business Wire