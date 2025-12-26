▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Tabelog, il maggior servizio giapponese (*1) di ricerca e prenotazione ristoranti, lancia un'app multilingue dedicata ai visitatori internazionali

Tabelog (https://tabelog.com/en/), il maggior servizio di ricerca e prenotazione ristoranti in Giappone gestito da Kakaku.com, Inc., lunedì 17 novembre 2025 ha lanciato la sua app multilingue per sma...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 26/12/2025

Business Wire

Provate l'autentico panorama culinario nipponico nella vostra lingua, dalla ricerca alla prenotazione, direttamente da smartphone

Al primo posto nei download da parte dei viaggiatori di tutto il mondo (*2) nella categoria "App per la ricerca gourmet in Giappone"

TOKYO: Tabelog (https://tabelog.com/en/), il maggior servizio di ricerca e prenotazione ristoranti in Giappone gestito da Kakaku.com, Inc., lunedì 17 novembre 2025 ha lanciato la sua app multilingue per smartphone (iOS/Android) dedicata ai viaggiatori di tutto il mondo.

Con circa 100 milioni di utenti al mese (*3), Tabelog è leader nipponico nei servizi di ricerca di ristoranti utilizzato quotidianamente dai giapponesi. Il suo database non ha confronti a livello locale e propone informazioni su circa 890.000 locali di tutto il paese, con oltre 85 milioni di recensioni e foto (*4).

URL di download: https://tabelog-tourists.onelink.me/3eEh/iqkkho9r

(*1)

Indagine sui siti di ricerca e prenotazione ristoranti con il maggior numero di esercizi registrati (maggio 2024/ricerca interna). Sono stati consultati i siti in oggetto (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) e sono stati conteggiati tutti gli esercizi elencati visualizzati nelle ricerche senza applicare filtri, suddivisi per prefettura.

(*2)

Novembre 2025/Ricerca AppTweak. Download combinati delle categorie "Cibi e bevande (Ristoranti e caffè)" e "Viaggi e navigazione (Pianificazione viaggi)" su App Store e Google Play nelle aree oggetto dell'indagine (Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Stati Uniti). Confronto effettuato come "App di ricerca gourmet giapponesi".

Fonte: AppTweak (https://www.apptweak.com)

(*3)

96,73 milioni di utenti (dati settembre 2025)

(*4)

Dati al 23 dicembre 2025


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.