Hanshow e l'Università di Cambridge avviano una ricerca congiunta sulla tecnologia wireless ibrida intelligente potenziata

LONDRA: Hanshow, leader globale nel settore delle etichette elettroniche per scaffali (ESL) e delle soluzioni digitali per negozi, ha sottoscritto una collaborazione di ricerca pluriennale con l'Università di Cambridge, uno degli istituti accademici più prestigiosi a livello mondiale. La partnership si concentrerà sulla ricerca congiunta e sull'innovazione delle tecnologie wireless ibride intelligenti di prossima generazione, segnando un importante traguardo per l'investimento continuo di Hanshow nelle tecnologie principali e nell'innovazione sul lungo termine.

Questa collaborazione sfrutta le vaste conoscenze dell'Università di Cambridge nell'ambito della tecnologia wireless fondamentale, assieme alla profonda esperienza di settore di Hanshow, per rafforzare ulteriormente le capacità di integrazione multiprotocollo ed espandere le applicazioni scalabili in diversi scenari di vendita al dettaglio.

Fonte: Business Wire