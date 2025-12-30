Rapporto 2026 sul futuro del fitness: gli esperti di Coherent Solutions trasformano anni di lavoro per l'ingegneria software nel mondo del fitness in una guida sulla trasformazione digitale del settore già orientata al futuro

MINNEAPOLIS: Coherent Solutions ha pubblicato la relazione 2026 sul futuro del fitness, frutto di un'esperienza pluriennale nel settore maturata aiutando marchi emergenti e globali del fitness a guidare la trasformazione digitale, innovare e migliorare il coinvolgimento dei clienti. "The Future of Fitness: Winning with Digital Value Creation" (Il futuro del fitness: la creazione di valore digitale come chiave del successo) si ispira a progetti reali e ad appassionati del fitness e li trasforma in una guida per la prossima era del settore.

Con il mercato globale del fitness ben avviato a superare i 257 miliardi di dollari USA e con i brand in fase espansiva a livello globale, grazie al debutto in nuove regioni e all'implementazione di tecnologie innovative, il rapporto evidenzia la traiettoria di crescita più efficace nel riconoscere l'importanza della tecnologia come supporto alla comunità di questo comparto.

"La maggior parte delle persone trascorre in palestra solo 3-5 ore a settimana; questo significa che restano più di 160 ore in cui le loro scelte e abitudini sono influenzate dai punti di contatto digitali, nell'ambito di quella che chiamiamo l'Economia delle performance umane. La modernizzazione consiste nell'estendere il coinvolgimento nelle loro vite", è il commento di Igor Epshteyn, direttore generale di Coherent Solutions.

Il successo è il frutto della creazione di ecosistemi, non dell'accumulo di attrezzature scollegate dalla motivazione degli iscritti e dagli obiettivi personali. Dispositivi indossabili, contenuti ed esperienze all'interno delle palestre dovrebbero fondersi in un approccio ibrido, in cui la tecnologia rende possibile l'esperienza umana.

"L'impatto a lungo termine deriva dalla connessione degli ecosistemi, che sostituisce i singoli gadget: collegate la vostra casa, la palestra, le app e il programma di benessere sul posto di lavoro in un'esperienza di vita continua", è il suggerimento di Karl Sandberg, direttore delle attività distributive.

I risultati sintetizzano le principali mosse che plasmano il futuro del fitness:

L'ibrido è il nuovo punto di riferimento per le aspettative degli iscritti

Ecosistemi digitali a livello di palestra, app, dispositivi indossabili e training

La pressione generata dalla fidelizzazione e il ruolo della personalizzazione in questo obiettivo

Riservatezza e fiducia come fattori chiave per i consumatori

Attenzione degli investitori verso il valore prevedibile

La relazione è indirizzata ai gestori sportivi, alle piattaforme di fitness aziendali e agli investitori alla ricerca di una visione più chiara sul significato della creazione di valore digitale sostenibile.

Informazioni su Coherent Solutions

Coherent Solutions è un'azienda globale di ingegneria di soluzioni digitali fondata nel 1995. Forte di team attivi in 10 centri di sviluppo in tutta l'Europa e l'America Latina, l'azienda vanta una competenza trentennale in ambito tecnologico e di conoscenza del settore che consente di offrire soluzioni digitali su misura. Coherent Solutions collabora con aziende scale-up in rapida crescita e con ambiziosi brand globali ed è famosa per l'impegno in materia di qualità, trasparenza e innovazione.

