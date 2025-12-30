Amazfit presenta Active Max: più grande, più luminoso e sviluppato per garantire massime prestazioni

L'ultimo arrivato della famiglia Active integra un nuovo design, capacità di memoria ampliata e una durata della batteria estesa per aiutare gli utenti ad allenarsi in modo più intelligente e a raggiungere i loro obiettivi con sicurezza.

MILPITAS, California: Amazfit, marchio leader globale di dispositivi smart indossabili di Zepp Health (NYSE: ZEPP), ha annunciato oggi il lancio di Amazfit Active Max, l'ultimo arrivato della famiglia Amazfit Active. Pensato per gli atleti amatoriali e per chi desidera migliorare la propria routine di wellness, Active Max integra un display AMOLED da 1,5″ ad alta luminosità, una durata della batteria fino a 25 giorni, un semplice ascolto dei podcast e strumenti avanzati per l'allenamento a sostegno di un'attività costante e una maggiore visibilità di qualsiasi attività.

Fonte: Business Wire