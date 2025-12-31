Tecnotree inclusa come Representative Provider in Gartner® Innovation Insight: gli AI SOC Agents accelerano la trasformazione CSP SecOps

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, fornitore globale di piattaforme e servizi digitali per fornitori di servizi di comunicazione (CSP), oggi ha annunciato di essere stata inclusa come Representative Provider (Fornitore rappresentativo) assieme a Google, Anthropic, Dropzone AI, DRUID, Palo Alto Networks e Pegasystems nel Gartner® Innovation Insight: “AI SOC Agents Accelerate CSP SecOps Transformation” (Gli AI SOC Agents accelerano la trasformazione CSP SecOps) pubblicato nel dicembre 2025.

Gartner Innovation Insight analizza il ruolo emergente degli agenti del Centro operativo di sicurezza (SOC) basato sull'intelligenza artificiale in ambienti CSP, sottolineando come questi agenti siano abituati ad automatizzare e incrementare le operazioni di sicurezza nei domini di segnalazione, core network, RAN, Open RAN e roaming.

Fonte: Business Wire