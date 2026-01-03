▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Quectel annuncia il primo modulo cellulare 5G-Advanced 3GPP R18 di livello automobilistico nell'industria, che offre prestazioni e affidabilità ineguagliate

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/01/2026

LAS VEGAS: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, oggi annuncia il lancio del primo modulo cellulare 5G-Advanced 3GPP R18 di livello automobilistico, AR588MA, stabilendolo come il prodotto di comunicazione wireless per veicoli più affidabile e dalle prestazioni più alte del settore.

Basato sulla piattaforma di ultima generazione MT2739 di MediaTek, AR588MA supporta la tecnologia delle comunicazioni 5G-A ed è il primo al mondo a rispettare il protocollo dello standard 3GPP R18. Il modulo vanta inoltre entrambe le capacità di comunicazione satellitare NB-NTN e NR-NTN, supporta la tecnologia Dual SIM Dual Active (DSDA), offrendo migliori stabilità e affidabilità sulle connessioni cellulari e include il riconoscimento dello scenario di guida intelligente.

