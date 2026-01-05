CES 2026: Belkin svela la nuova generazione di caricabatterie, accessori di ricarica per gaming e altre novità entusiasmanti

Presentati al CES 2026 nuovi caricabatterie wireless Qi2, power bank ad alta capacità, hub potenti e una custodia di ricarica per Nintendo Switch 2

LAS VEGAS: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi una nuova e ambiziosa gamma di accessori progettati per alimentare, proteggere e migliorare i dispositivi utilizzati dagli utenti per lavorare, giocare e connettersi. La nuova collezione in presentazione al CES 2026 include power bank avanzati, caricabatterie wireless Qi2 25W, un adattatore HDMI wireless per la condivisione dei contenuti e una custodia di ricarica all'avanguardia per Nintendo Switch 2.

Gaming

Custodia di ricarica Pro per Nintendo Switch 2 (Modello ENA003)

Progettata per offrire la massima esperienza di gioco in mobilità, la custodia Pro unisce potenza di ricarica, protezione e portabilità in una soluzione all-in-one premium. Il power bank rimovibile da 10.000 mAh fornisce una ricarica rapida con potenza fino a 30 W e integra uno schermo LCD per visualizzare la carica residua della batteria. La versione Pro riprende alcune caratteristiche del modello standard, come la ricarica a custodia chiusa, con in più un nuovo design del power bank integrato che aggiunge una maggiore praticità d'uso. I gamer potranno ora ricaricare il power bank esternamente, senza aprire la custodia, verificare il livello della batteria all'istante e approfittare di un gameplay senza interruzioni grazie al design con cardine del power bank, che permette di trasformarlo in un supporto da tavolo. Tra le altre caratteristiche figurano l'inserto con slot per giochi, uno scomparto nascosto per localizzatori intelligenti come AirTag e Tile, materiali di costruzione di qualità e cerniere ad alta resistenza per garantire un uso duraturo nel tempo. Compatta, elegante e altamente performante, la custodia Pro offre la massima praticità e flessibilità di ricarica per i gamer che pretendono di più dalla loro attrezzatura.

Prezzo: 79 €

Disponibilità: disponibile ora su belkin.com

Power bank

Power bank 10K con anello magnetico UltraCharge Pro (Modello BPD014)

Ricarica più rapidamente con un power bank da 10.000 mAh* dotato di ricarica rapida wireless Qi2 25W e USB-C da 30 W. Compatto, conforme ai requisiti per il trasporto in aereo e tascabile, mantiene i dispositivi sempre carichi ovunque tu vada. Il supporto estraibile integrato, il display digitale e l'anello magnetico rendono più facile fare streaming, monitorare lo stato della carica e agganciare accessori da ricaricare in mobilità.

Altre caratteristiche:

10.000 mAh di potenza per fino a 34 ore di durata aggiuntiva della batteria**

Ricarica due dispositivi nello stesso istante (tramite il tappetino wireless e la porta USB-C)

Anello magnetico per l'aggancio di accessori (es. PopSocket®, portafoglio magnetico)

Alimentazione passante durante la ricarica

Design che non ostruisce la lenti della fotocamera

Leggero e con rivestimento in silicone morbido al tatto

Cavo da USB-C a USB-C da 60 cm incluso

Prezzo: 84,99 €

Disponibilità: febbraio 2026 (mercati selezionati)

Power bank magnetico sottile con supporto BoostCharge (Modelli BPD011 e BPD016)

Sottile e ideale per i viaggi, questo power bank offre una ricarica wireless con potenza fino a 15 W in un formato ultra sottile e tascabile. Ogni modello fornisce un'elevata potenza, con oltre 25 ore** di autonomia extra della batteria. Il supporto estraibile integrato permette una facile visualizzazione a mani libere e l'alimentazione passante mantiene i dispositivi e il power bank carichi senza alcuna interruzione.

Altre caratteristiche:

Disponibile nelle varianti con capacità di 5.000 mAh* con uscita USB-C da 20 W e 10.000 mAh* con uscita USB-C da 30 W

Opzioni di ricarica flessibili con tappetino wireless e porte USB-C

Design che non ostruisce la lenti della fotocamera

Leggero e con rivestimento in silicone morbido al tatto

Cavo da USB-C a USB-C da 60 cm incluso

Prezzo: 54,99 € - 64,99 €

Disponibilità: secondo trimestre del 2026 (mercati selezionati)

Power bank 27K per laptop UltraCharge Pro (Modello BPB040)

Una soluzione ad alta capacità e velocità per power user, creator e viaggiatori, questo power bank fornisce una potenza in uscita in grado di ricaricare rapidamente laptop, tablet, console di gioco e telefoni attraverso un'unica fonte di alimentazione portatile. Con fino a 240 W di potenza e 27.000 mAh di capacità della batteria*, il power bank supporta la ricarica rapida di dispositivi quali MacBook Pro 14'', Nintendo Switch 2 e iPhone 17, indipendentemente dal fatto che si ricarichi un dispositivo a velocità massime o più dispositivi nello stesso istante. Il cavo USB-C da 140 W integrato elimina la necessità di usare cavi aggiuntivi e il display intelligente consente di visualizzare all'istante la percentuale di batteria residua.

Altre caratteristiche:

Capacità di 27.000 mAh per supportare la ricarica completa di molteplici dispositivi

Potenza totale in uscita di 240 W con tutte le porte in uso (140 W tramite una singola porta)

Ricarica fino a tre dispositivi nello stesso istante

Il cavo intrecciato integrato può essere avvolto in modo ordinato sul power bank

L'alimentazione passante da 100 W permette di ricaricare il power bank e i dispositivi contemporaneamente

Prezzo: 149,99 €

Disponibilità: marzo 2026 (mercati selezionati)

Caricabatterie wireless

Caricabatteria convertibile 2 in 1 UltraCharge Pro (Modello WIZ043)

Progettato per l'uso in mobilità, questo caricabatteria wireless convertibile 2 in 1 con Qi2 25W fornisce una ricarica rapida, efficiente e simultanea per iPhone e Apple Watch. Il design pieghevole, compatto e portatile integra l'allineamento magnetico di precisione e la gestione della temperatura per consentire una ricarica facile e affidabile in qualsiasi luogo. Dotato di un alimentatore USB-C da 45 W e di un cavo da 1,5 metri, è progettato per mantenere i dispositivi sempre alimentati e funzionanti durante gli spostamenti o a casa.

Altre caratteristiche:

Compatibile con l'uso di custodie con spessore fino a 5 mm

Ricarica rapida per smartwatch tramite disco certificato Apple MFi

Design convertibile per ricaricare nella modalità Supporto o Tappetino

Base antiscivolo stabile per un facile aggancio e sgancio del dispositivo

Materiali di qualità e rivestimento in silicone morbido al tocco

Prezzo: 99,99 €

Disponibilità: marzo 2026 (mercati selezionati)

Dock di ricarica modulare UltraCharge (Modello WIZ052)

Realizzato per offrire massime velocità e praticità, questo dock di ricarica modulare Qi2 25 W fornisce una ricarica rapida ed efficiente per telefoni, auricolari e smartwatch nello stesso istante. Il design compatto lo rende tascabile e ideale per i viaggi, e l'allineamento magnetico consente di alloggiare i dispositivi nel modo corretto per assicurare una ricarica ottimale a ogni uso. Con supporto per caricatore per smartwatch (non incluso) e compatibilità Qi2 universale, il dock di ricarica combina alte prestazioni e un design pratico e curato nei minimi dettagli.

Altre caratteristiche:

Ricarica wireless simultanea per tre dispositivi (due tappetini wireless e una porta per collegare il disco di ricarica dello smartwatch)

Supporto di alloggiamento e porta USB-C da 10 W per la ricarica dello smartwatch, e design estensibile per l'uso e collassabile con chiusura a molla per uno stoccaggio compatto

Rivestimento in silicone morbido al tocco e base antiscivolo per una maggiore stabilità

Compatibile con l'uso di custodie con spessore fino a 3 mm

Include un cavo da USB-C a USB-C da 1,5 metri e un alimentatore USB-C da 45 W

Prezzo: 59,99 €

Disponibilità: primo trimestre del 2026 (mercati selezionati)

Dock, hub e adattatori

Adattatore wireless per display HDMI ConnectAir (Modello AVC024)

L'adattatore wireless per display HDMI ConnectAir permette di trasmettere e presentare in tutta facilità da qualsiasi dispositivo USB-C. Questo adattatore plug-and-play compatto supporta il mirroring o l'estensione dello schermo a 1080p 60 Hz in modalità wireless, senza dover utilizzare reti Wi-Fi, app o software aggiuntivi. Ideale per l'uso in aule scolastiche, sale conferenze o durante i viaggi, offre un raggio di copertura del segnale fino a 40 metri, una latenza estremamente ridotta e una connessione peer-to-peer sicura per consentire una condivisione ottimale e affidabile dei contenuti.

Altre caratteristiche:

Latenza ultra ridotta sotto gli 80 ms per streaming e presentazioni senza problemi

Funziona con laptop, tablet e smartphone USB-C (con DP Alt Mode)

Ricevitore HDMI per la connessione a TV, monitor o proiettori

Supporto di 8 trasmettitori per la condivisione multiutente dello schermo

Compatibilità con molteplici sistemi operativi

Ricevitore USB-A verso HDMI e trasmettitore USB-C inclusi

Sistema di sicurezza a 4 criteri con materiali resistenti agli incendi e protezione contro sovratensioni, sovracorrenti e cortocircuiti.

Prezzo: 109,99 €

Disponibilità: primo trimestre del 2026 (mercati selezionati)

Hub USB-C doppio monitor a 8 porte Connect (Modello INC027)

Progettato per i moderni ambienti di lavoro ibrido, l'hub USB-C multiporta MST 8 in 1 di Belkin trasforma una singola porta USB-C in una workstation ad alta produttività con supporto di due monitor 4K a 60 Hz. L'hub consente di connettere fino a 8 dispositivi contemporaneamente, inclusi monitor, periferiche di archiviazione, connettività Ethernet e altri dispositivi, fornendo al contempo un'alimentazione passante di 100 W per mantenere il laptop carico durante l'uso. Il pulsante integrato per la privacy del monitor spegne all'istante lo schermo con un singolo tocco, offrendo una sicurezza aggiuntiva per l'uso in ambienti condivisi o pubblici. Compatto e ideale per l'uso in mobilità, l'hub combina prestazioni, molteplici porte e un design portatile e durevole.

Altre caratteristiche:

Supporto di due monitor 4K a 60 Hz (Windows) o un monitor 4K (Mac)

Permette di connettere fino a 8 dispositivi nello stesso istante: HDMI, USB-C PD, USB-A 3.0, Ethernet e altre periferiche

L'alimentazione passante da 100 W PD mantiene il dispositivo host carico durante l'uso

Il pulsante per la privacy del monitor spegne o accende all'istante i monitor esterni per offrire un controllo sicuro degli schermi

Velocità di trasferimento dati elevate fino a 10 Gbps (2 volte più rapide rispetto all'USB 3.0)

Porta Ethernet da 1 Gb per una connessione di rete affidabile e ad alta velocità

Sistema di sicurezza a 6 criteri con inclusa la protezione contro sovratensioni e sovracorrenti

Prezzo: 79,99 €

Disponibilità: secondo trimestre del 2026 (mercati selezionati)

Kit multimediale

Note legali

*Questo prodotto include una batteria interna con capacità di 5.000 mAh, 10.000 mAh o 27.000 mAh. La quantità di carica fornita al dispositivo dell'utente può essere minore e variare in base a diverse condizioni e modalità di utilizzo.

**Dati basati su test interni. I risultati attuali potrebbero variare a seconda di diversi fattori, inclusi l'età e il modello del dispositivo, e l'ambiente d'uso dei singoli utenti.

Informazioni su Belkin

