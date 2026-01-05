▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Aptiv alimenta applicazioni edge intelligenti dall'automotive alla robotica al CES 2026

Aptiv PLC (NYSE: APTV), azienda globale di tecnologia industriale, presenterà al CES 2026 i modi in cui le sue soluzioni edge intelligenti permettono ai dispositivi di percepire, pensare e agire in t...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/01/2026

La presentazione comprende tecnologie Aptiv essenziali per auto intelligenti, veicoli commerciali, robot e altre applicazioni mission-critical

Le dimostrazioni immersive evidenziano l'intelligenza artificiale completa per l'autonomia, l'esperienza personalizzata degli utenti e la connettività estesa

SCHAFFHAUSEN, Svizzera: Aptiv PLC (NYSE: APTV), azienda globale di tecnologia industriale, presenterà al CES 2026 i modi in cui le sue soluzioni edge intelligenti permettono ai dispositivi di percepire, pensare e agire in tempo reale, ottimizzando costantemente le prestazioni nell'intero ciclo di vita. Questo approccio avvicina il calcolo avanzato e l'intelligenza artificiale all'origine dei dati, consentendo soluzioni basate sull'IA per i trasporti, la robotica, il settore aerospaziale e molto altro.

Elaborando i dati a livello locale all'edge, piuttosto che affidarsi unicamente ai sistemi centralizzati su cloud, le soluzioni di Aptiv consentono un tempo di risposta più rapido e maggiore ottimizzazione a livello di sistema.

Fonte: Business Wire



