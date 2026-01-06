Quectel invia lettere di diffida a Telit Cinterion, Thales Group, DBAY Advisors, Liberty Bell Project e Charles Parton in risposta alla campagna coordinata di disinformazione contro Quectel

VANCOUVER, British Columbia: Quectel oggi ha annunciato di aver inviato lettere a Telit Cinterion, Thales Group, DBAY Advisors, Liberty Bell Project e Charles Parton per chiedere che smettano di divulgare dichiarazioni false e diffamatorie su Quectel relativamente ai rischi associati alla sicurezza dei suoi prodotti e ai presunti legami dell'azienda con il governo cinese.

Le lettere dichiarano che Telit Cinterion, Thales Group, DBAY Advisors, Charles Parton, e le organizzazioni alle quali è associata Parton, tra cui il Royal United Services Institute, il Council on Geostrategy e il Liberty Bell Project, hanno condotto campagne coordinate di disinformazione contro Quectel.

