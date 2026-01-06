▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Quectel invia lettere di diffida a Telit Cinterion, Thales Group, DBAY Advisors, Liberty Bell Project e Charles Parton in risposta alla campagna coordinata di disinformazione contro Quectel

Quectel oggi ha annunciato di aver inviato lettere a Telit Cinterion, Thales Group, DBAY Advisors, Liberty Bell Project e Charles Parton per chiedere che smettano di divulgare dichiarazioni false e di...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/01/2026

Business Wire

VANCOUVER, British Columbia: Quectel oggi ha annunciato di aver inviato lettere a Telit Cinterion, Thales Group, DBAY Advisors, Liberty Bell Project e Charles Parton per chiedere che smettano di divulgare dichiarazioni false e diffamatorie su Quectel relativamente ai rischi associati alla sicurezza dei suoi prodotti e ai presunti legami dell'azienda con il governo cinese.

Le lettere dichiarano che Telit Cinterion, Thales Group, DBAY Advisors, Charles Parton, e le organizzazioni alle quali è associata Parton, tra cui il Royal United Services Institute, il Council on Geostrategy e il Liberty Bell Project, hanno condotto campagne coordinate di disinformazione contro Quectel.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.