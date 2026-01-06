▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Cooler Master annuncia la nuova serie MasterFrame 360 nelle versioni Panorama, Stage Mirror e Stage LCD

Cooler Master, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per uno stile di vita all’insegna della tecnologia e di componenti per PC, oggi ha annunciato il lancio della serie MasterFrame 360, un ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/01/2026

Business Wire

Progettata per build PC potenti e per l’espressione personale – una vetrina senza limiti

TAIPEI, Taiwan: Cooler Master, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per uno stile di vita all’insegna della tecnologia e di componenti per PC, oggi ha annunciato il lancio della serie MasterFrame 360, un nuova famiglia di custodie per PC progettata per creatori e appassionati che desiderano sia un build potente sia una piattaforma per esprimere il loro stile personale, diventando la loro “vetrina senza limiti”. Grazie a un’elevata capacità di raffreddamento e a una struttura espositiva a 360 gradi, la serie combina prestazioni e design.

In tutta la gamma, la piattaforma MasterFrame 360 offre agli assemblatori spazio per fino a dodici ventole da 120 mm oppure una combinazione di ventole da 120, 140 e 200 mm.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.