CES 2026: GIGABYTE è “AI Forward”, con presentazioni di soluzioni fabbrica di AI, AI fisica e AI agentica

TAIPEI: GIGABYTE Technology, azienda leader globale nota per la sua eccellenza ingegneristica in server per calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale, continua a rafforzare la sua posizione come uno degli innovatori di server più incentrato sull'intelligenza artificiale di Taiwan. Al CES 2026, GIGABYTE presenterà il suo ecosistema completo di calcolo con il tema “ AI Forward ” che presenta i modi in cui le sue tecnologie formano la base di calcolo dell'infrastruttura AI di nuova generazione, supportando lo sviluppo dell'AI nel cloud, nell'edge e nei dispositivi personali e soluzioni full-stack, consentendo alle organizzazioni di implementare l'AI con maggiore rapidità ed efficienza, e in dimensioni più grandi.

Fonte: Business Wire