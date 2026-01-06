▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
CES 2026: GIGABYTE è “AI Forward”, con presentazioni di soluzioni fabbrica di AI, AI fisica e AI agentica

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/01/2026

TAIPEI: GIGABYTE Technology, azienda leader globale nota per la sua eccellenza ingegneristica in server per calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale, continua a rafforzare la sua posizione come uno degli innovatori di server più incentrato sull'intelligenza artificiale di Taiwan. Al CES 2026, GIGABYTE presenterà il suo ecosistema completo di calcolo con il tema AI Forward che presenta i modi in cui le sue tecnologie formano la base di calcolo dell'infrastruttura AI di nuova generazione, supportando lo sviluppo dell'AI nel cloud, nell'edge e nei dispositivi personali e soluzioni full-stack, consentendo alle organizzazioni di implementare l'AI con maggiore rapidità ed efficienza, e in dimensioni più grandi.


