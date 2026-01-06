Cooler Master lancia COSMOS Alpha

Una custodia per PC per layout, raffreddamento e build completamente personalizzabili

TAIPEI, Taiwan: Cooler Master, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per uno stile di vita all’insegna della tecnologia e di componenti per PC, oggi ha annunciato il lancio di COSMOS Alpha – la nuova evoluzione della sua iconica serie COSMOS – che incarna l’impegno di Cooler Master verso FreeForm 2.0, grazie a una tecnologia modulare, aperta e altamente personalizzabile, offrendo agli assemblatori più esigenti la libertà di modellare forma e prestazioni del loro sistema.

“COSMOS ha sempre rappresentato il massimo in termini di artigianalità e personalizzazione,” spiega Matteo Stracciari, direttore generale Cooler Master. “COSMOS Alpha porta avanti questa tradizione in una piattaforma di punta in cui ogni dettaglio può essere regolato, ottimizzato o reinterpretato per rispecchiare la visione dell’assemblatore”.

Fonte: Business Wire