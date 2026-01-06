▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Macnica nomina Sebastien Dignard CEO della regione atlantica per accelerare la strategia globale da componenti a soluzioni e per le verticali

Macnica Inc. oggi ha annunciato la promozione di Sebastien Dignard a direttore generale della regione atlantica dell'azienda. In questo ruolo, Dignard guiderà l'attività di Macnica in tutto il Norda...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/01/2026

Business Wire

Il leader di Macnica rafforzerà la collaborazione interregionale nelle Americhe e in Europa

YOKOHAMA, Giappone: Macnica Inc. oggi ha annunciato la promozione di Sebastien Dignard a direttore generale della regione atlantica dell'azienda. In questo ruolo, Dignard guiderà l'attività di Macnica in tutto il Nordamerica, l'Europa e il Sudamerica, accelerando la strategia da componenti a soluzioni dell'azienda e rafforzando la collaborazione interregionale per offrire valore a lungo termine per clienti e partner nei principali settori verticali.

Dignard ha già ricoperto l'incarico di presidente di Macnica Americas per due anni, durante i quali ha guidato l'organizzazione in un periodo di crescita e trasformazione nei semiconduttori, nell'imaging, nel networking e nelle tecnologie avanzate.

Fonte: Business Wire



