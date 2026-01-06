▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Regula contribuisce con la competenza nel settore a due nuove relazioni di analisti sulle tendenze nelle frodi dei documenti e nella verifica dell'identità

Regula, sviluppatore globale di soluzioni di verifica dell'identità e dispositivi forensi, ha contribuito con la sua conoscenza esperta a due nuove relazioni di analisti curate da Forrester Research....

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/01/2026

RESTON, Va.: Regula, sviluppatore globale di soluzioni di verifica dell'identità e dispositivi forensi, ha contribuito con la sua conoscenza esperta a due nuove relazioni di analisti curate da Forrester Research. Con più di 30 anni di esperienza nell'analisi di documenti forensi e decenni di collaborazioni con le agenzie di frontiera di tutto il mondo, Regula ha contribuito come esperto nel settore della scienza forense dei documenti e della verifica dell'identità.

Il contributo a “The State of Document Fraud Management”

Questa relazione, scritta da Andras Cser, VP, Analista principale di Forrester Research, esamina la crescente necessità di verificare i documenti di identità non fisici nell'onboarding digitale.

Fonte: Business Wire



