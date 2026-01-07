▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Amazfit presenta il futuro della tecnologia sportiva al CES 2026

Amazfit, marchio leader mondiale di dispositivi indossabili intelligenti di Zepp Health (NYSE: ZEPP), torna al CES 2026 con una forte visione per il futuro della tecnologia sportiva. Il brand, noto da...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/01/2026

Business Wire

Visitate Amazfit allo stand n. 52344 al Venetian Expo, 2° piano, e scoprite come Amazfit è stato ideato per le performance e progettato per la vita

LAS VEGAS: Amazfit, marchio leader mondiale di dispositivi indossabili intelligenti di Zepp Health (NYSE: ZEPP), torna al CES 2026 con una forte visione per il futuro della tecnologia sportiva. Il brand, noto da tempo per i dispositivi indossabili accessibili e orientati alle performance, sta entrando in una nuova era caratterizzata da design attento, innovazione e un inconfondibile spirito sportivo.

Al CES 2026, Amazfit metterà in luce il supporto offerto dal suo ecosistema connesso all'intera gamma di attività di uno stile di vita attivo, basato su casi d'uso reali e a cui si affidano atleti del calibro di Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre e Grant Fisher.

Fonte: Business Wire



