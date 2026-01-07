▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Hitachi lancia soluzioni ampliate HMAX accelerando l'innovazione sociale in tutte le industrie a livello globale

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") oggi ha presentato HMAX by Hitachi al CES 2026. HMAX by Hitachi è una suite di soluzioni di nuova generazione che porta la forza dell'intelligenza artificiale all'...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/01/2026

Business Wire

Una suite di soluzioni che utilizza l'IA avanzata con la conoscenza approfondita nel settore dell'infrastruttura sociale dell'azienda

SANTA CLARA, Calif.: Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") oggi ha presentato HMAX by Hitachi al CES 2026. HMAX by Hitachi è una suite di soluzioni di nuova generazione che porta la forza dell'intelligenza artificiale all'infrastruttura sociale. Utilizzando i grandi volumi di dati forniti dalle risorse fisiche e digitali, integrando l'IA avanzata e applicando le ineguagliate competenze nel settore di Hitachi, HMAX affronta le sfide dell'infrastruttura sociale più complesse, ottimizzando i risultati e il valore per i nostri clienti e per l'azienda. Queste soluzioni sono derivate dai principi formalizzati di progettazione HMAX, integrando una raccolta dinamica di tecnologie avanzate e un solido ecosistema di partner che aiuta a migliorare l'affidabilità e le prestazioni del sistema finale.

Fonte: Business Wire



