Charted lancia la sua presenza nel Regno Unito per fornire l'automazione AP nativa ERP in tutta la regione EMEA

Charted, uno dei principali fornitori di software per l'automazione della contabilità fornitori e di servizi ERP (Enterprise Resource Planning), oggi ha annunciato il lancio ufficiale della sua sede ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/01/2026

Business Wire

L'espansione comprende una presenza locale con un orientamento incentrato sui partner, che offre agli utenti di ERP un'automazione AP priva di attrito

BOSTON: Charted, uno dei principali fornitori di software per l'automazione della contabilità fornitori e di servizi ERP (Enterprise Resource Planning), oggi ha annunciato il lancio ufficiale della sua sede nel Regno Unito, per supportare gli utenti nel Regno Unito e nella regione EMEA. Questo fa seguito al lancio di International Payments e a un rebranding ufficiale nel 2025, continuando il percorso di crescita ed espansione per assistere i team di contabilità dei fornitori (AP) a semplificare i loro processi con l'automazione avanzata e le capacità di deep AI.

Charted ha iniziato dieci anni fa come azienda di consulenza implementando l'ERP per alcune delle organizzazioni più complesse al mondo.

Fonte: Business Wire



