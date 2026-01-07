Impennata delle certificazioni CCC Digital Key™ nel 2025: rafforzano lo standard globale per l'accesso sicuro ai veicoli

115 prodotti per veicoli e prodotti modulari hanno ottenuto la certificazione CCC Digital Key™, compresi i primi veicoli certificati in Cina

BEAVERTON, Ore.: Il Car Connectivity Consortium® (CCC), la fonte affidabile per definire le modalità interattive tra i veicoli e i dispositivi e il modo per migliorare l'esperienza dei consumatori attraverso soluzioni di connettività standardizzate, sicure e comode, segnate da un anno innovativo di crescita esponenziale per il Programma di certificazione CCC Digital Key™. In tutto il 2025, CCC ha certificato 115 prodotti delle principali case automobilistiche e dei produttori di componenti di tutto il mondo. Questo punto di svolta sta plasmando il futuro dell'industria mentre le chiavi digitali vanno dall'innovazione all'avanguardia a una parte fondamentale del modo in cui si accede e si condividono i veicoli.

Questa impennata si riflette nell'ampia gamma di veicoli e moduli certificati in tutte le regioni e tutti i produttori nel 2025:

Case automobilistiche recentemente certificate:

Audi

BMW

Genesis

Hyundai

Ingeek

Kia

Lotus

Lynk & Co

Mahindra & Mahindra

Mercedes-Benz

NIO

Polestar

smart

Volvo

XPENG

ZEEKR

Produttori di moduli recentemente certificati:

NXP Semiconductors

Qualcomm Technologies, Inc.

Texas Instruments Inc.

Thales

Per un elenco completo dei singoli veicoli e moduli certificati, visitare la pagina di CCC Certified Products Showcase.

Queste certificazioni si basano sui primi successi nel 2024, quando BMW Group e NXP sono diventate le prime aziende a certificare uno dei loro prodotti. Nel marzo 2025, CCC ha esteso il programma di certificazione per coprire le tecnologie Bluetooth® Low Energy (LE) e ultra-wideband (UWB), assicurando che tenga il passo con le innovazioni che guidano l'accesso a veicoli digitali sicuri e a mani libere.

Nel 2025, le certificazioni hanno incluso anche i primi veicoli certificati CCC Digital Key™ dalla Cina, con le nuove certificazioni ottenute da Ingeek, NIO, XPENG e dal Zhejiang Geely Holding Group (Volvo, Polestar, ZEEKR, Lynk & Co., smart, e Lotus). La loro partecipazione segna un'espansione significativa del programma in uno dei mercati automobilistici più grandi del mondo. Nella più ampia regione dell'Asia-Pacifico (APAC), anche Mahindra & Mahindra in India e Hyundai Motor Company in Corea del Sud hanno ottenuto una certificazione.

“L'impennata delle certificazioni CCC Digital Key™ nel 2025 ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per l'industria”, ha dichiarato Alysia Johnson, Presidente di CCC. “Abbiamo assistito a una rapida adozione dello standard in tutta Europa, in Nordamerica e nell'Asia-Pacifico, con slancio particolarmente forte in mercati come la Cina e la Germania. Questa tendenza segnala che la tecnologia della chiave digitale sta passando da un'adozione iniziale a una scala globale”.

Con l'accelerazione delle certificazioni in varie regioni e tra produttori, il 2025 è diventato l'anno più trasformativo in assoluto per l'adozione della CCC Digital Key™.

Crescita del mercato e slancio del settore

Il mercato globale delle chiavi digitali per autoveicoli, stimato a 2,1 miliardi di dollari solo tre anni fa, è previsto raggiungere 11,6 miliardi di dollari entro il 2031 (Transparency Market Research). Questa crescita riflette il passaggio del settore da programmi pilota ad adozione mainstream, alimentata dalla domanda dei consumatori della comodità di utilizzare il telefono come chiave, l'aumento delle flotte e dei servizi di mobilità condivisa e il passaggio più ampio verso i veicoli definiti dal software.

Il CCC ora conta più di 300 aziende associate, che rappresentano le più ampie collaborazioni internazionali incentrate sugli standard di connettività dei veicoli. Ogni nuova certificazione rafforza questo ecosistema, creando un effetto rete che accelera l'adozione e assicura che le chiavi digitali funzionino con coerenza tra marchi, dispositivi e piattaforme.

Mentre le chiavi digitali diventano uno strato fondamentale dell'accesso ai veicoli, la certificazione riveste un ruolo essenziale nell'assicurare la scalabilità sicura, coerente e globale di queste esperienze.

Perché è importante la certificazione

La CCC Digital Key™ Certification conferma che i prodotti rispondano a standard rigorosi per l'interoperabilità e la sicurezza. Per i produttori automobilistici e i fornitori, la certificazione riduce il rischio di integrazione, accelera il tempo di commercializzazione e consente l'utilizzo del logo CCC Digital Key™ Certification per segnalare fiducia e qualità. Per i consumatori, la certificazione assicura che la loro chiave digitale funzioni perfettamente in tutti i veicoli, i dispositivi smart e i servizi.

“Una chiave digitale è più di una caratteristica di comodità. È la base per servizi di mobilità di nuova generazione”, ha dichiarato Johnson. “Certificando i prodotti secondo uno standard aperto e condiviso, stiamo accelerando l'adozione generale e rendendo possibili nuovi casi d'uso, che danno ai consumatori la fiducia nella funzione affidabile della loro chiave digitale”.

Dall'uso quotidiano a modelli di mobilità emergenti

La certificazione supporta un'ampia gamma di casi d'uso del mondo reale, dall'accesso senza l'uso delle mani alla condivisione della chiave ai servizi di pulizia dell'auto, ai veicoli a noleggio, alla gestione dei parchi veicoli. Mentre i veicoli diventano sempre più definiti dal software, queste funzionalità passeranno dall'essere caratteristiche premium a diventare aspettative di ogni giorno, creando nuove opportunità sia per la comodità dei consumatori che per la mobilità commerciale.

Per maggiori informazioni sul Car Connectivity Consortium, visitare www.carconnectivity.org.

Informazioni sul Car Connectivity Consortium

Il Car Connectivity Consortium® (CCC) è un’organizzazione intersettoriale incentrata sulla definizione di come i veicoli interagiscono con i dispositivi e il mondo per creare un'esperienza più fluida e sicura per i consumatori. CCC standardizza l'ecosistema connesso tra veicoli e dispositivi, riunendo case automobilistiche, fornitori del settore automotive, produttori di chip e fornitori di dispositivi di sicurezza per sviluppare soluzioni che danno priorità alla comodità, alla sicurezza e alle protezioni della privacy. Con oltre 300 aziende socie, CCC ha un ruolo di leader nella promozione della connettività da smartphone al veicolo e nella creazione del futuro di accesso digitale affidabile ai veicoli. Siedono nel suo Consiglio di amministrazione rappresentanti dalle seguenti società: Apple, BMW, CARIAD, DENSO, Ford, General Motors, Google, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, NXP, Panasonic Automotive Systems, Samsung, Thales e Xiaomi. Per maggiori informazioni, visitare www.carconnectivity.org.

Fonte: Business Wire