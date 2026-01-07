Heath Hoglund entra in Sisvel come Chief IP Officer

LUSSEMBURGO: Sisvel è lieta di annunciare la nomina di Heath Hoglund quale suo primo Chief Intellectual Property Officer. In questo ruolo, sarà pienamente responsabile dei pool di brevetti dell'azienda a livello globale.

Riconosciuto come uno tra i migliori negoziatori al mondo di contratti nel settore IP, Hoglund entra in Sisvel dopo aver preso la decisione di lasciare Via Licensing, dove è stato uno straordinario Presidente per quattro anni. Prima ancora, aveva ricoperto il ruolo di Vice-President of IP and Standards presso Dolby, con l'incarico di supervisionare il portafoglio di brevetti dell'azienda e i suoi programmi di licenza e di guidare la formazione e la progettazione di numerosi pool brevettuali e iniziative di standardizzazione.

Fonte: Business Wire