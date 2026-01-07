▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Heath Hoglund entra in Sisvel come Chief IP Officer

Sisvel è lieta di annunciare la nomina di Heath Hoglund quale suo primo Chief Intellectual Property Officer. In questo ruolo, sarà pienamente responsabile dei pool di brevetti dell'azienda a livello...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/01/2026

Business Wire

LUSSEMBURGO: Sisvel è lieta di annunciare la nomina di Heath Hoglund quale suo primo Chief Intellectual Property Officer. In questo ruolo, sarà pienamente responsabile dei pool di brevetti dell'azienda a livello globale.

Riconosciuto come uno tra i migliori negoziatori al mondo di contratti nel settore IP, Hoglund entra in Sisvel dopo aver preso la decisione di lasciare Via Licensing, dove è stato uno straordinario Presidente per quattro anni. Prima ancora, aveva ricoperto il ruolo di Vice-President of IP and Standards presso Dolby, con l'incarico di supervisionare il portafoglio di brevetti dell'azienda e i suoi programmi di licenza e di guidare la formazione e la progettazione di numerosi pool brevettuali e iniziative di standardizzazione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.