Thales alimenta il chip post-quantistico di Samsung Electronics premiato dal CES*

I computer quantistici, con la loro potenza di elaborazione ineguagliata, sfideranno gli attuali standard di crittografia. È il motivo per cui Thales accoglie il riconoscimento conferito dal CES 2026...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 07/01/2026
*Consumer Electronics Show, 6-9 gennaio, Las Vegas, NV, USA
MEUDON, Francia: I computer quantistici, con la loro potenza di elaborazione ineguagliata, sfideranno gli attuali standard di crittografia. È il motivo per cui Thales accoglie il riconoscimento conferito dal CES 2026 al nuovo chip di sicurezza post-quantistico messo a punto da System LSI Business di Samsung Electronics, che integra il sistema operativo sicuro e le librerie crittografiche a prova di quantistica di Thales.
Fonte: Business Wire