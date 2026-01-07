▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Thales alimenta il chip post-quantistico di Samsung Electronics premiato dal CES*

I computer quantistici, con la loro potenza di elaborazione ineguagliata, sfideranno gli attuali standard di crittografia. È il motivo per cui Thales accoglie il riconoscimento conferito dal CES 2026...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/01/2026

Business Wire

*Consumer Electronics Show, 6-9 gennaio, Las Vegas, NV, USA

  • Il sistema operativo (OS) sicuro di Thales supporta il chip di sicurezza di Samsung, premiato dal CES 2026 come "Best Cybersecurity Innovation".
  • Il chip è il primo embedded Secure Element (eSE) a integrare la crittografia post-quantistica (PQC), che protegge i dispositivi dalle minacce informatiche abilitate dalla quantistica di domani.
  • Il software e l'OS a prova di quantistica di Thales consentono prestazioni ineguagliate, efficienza energetica e protezione dei dati a lungo termine.

MEUDON, Francia: I computer quantistici, con la loro potenza di elaborazione ineguagliata, sfideranno gli attuali standard di crittografia. È il motivo per cui Thales accoglie il riconoscimento conferito dal CES 2026 al nuovo chip di sicurezza post-quantistico messo a punto da System LSI Business di Samsung Electronics, che integra il sistema operativo sicuro e le librerie crittografiche a prova di quantistica di Thales.


