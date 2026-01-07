SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica, annuncia i nuovi Fellow del 2026

La Società dà il benvenuto a 40 nuovi membri Fellow da tutto il mondo

BELLINGHAM, Washington: SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica, accoglie 40 membri come suoi nuovi Fellow nel gruppo del 2026. Tali membri vanno a unirsi agli altri colleghi Fellow della società nel riconoscimento per i loro eccezionali successi tecnici, nonché per il loro importante servizio nell'ambito della comunità di ottica e fotonica e alla SPIE. I Fellow sono membri della società che hanno contribuito in modo importante nell'ambito scientifico e tecnico nei campi multidisciplinari di ottica, fotonica e imaging. Dalla fondazione della società nel 1955, più di 1.800 membri della SPIE sono stati nominati Fellow.

Fonte: Business Wire