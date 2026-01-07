▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Lenovo accelera l’adozione dell’IA aziendale con il lancio di Agentic AI e Lenovo xIQ per offrire soluzioni IA ibride nell’intero ciclo di vita e scalabili

Lenovo oggi ha annunciato il lancio della nuova fase di Hybrid AI Advantage™ con il lancio di Lenovo Agentic AI – una nuova soluzione aziendale completa per la creazione, l’implementazione e la ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/01/2026

Business Wire

Lenovo Agentic AI offre alle imprese funzionalità di governance, strumenti, consulenza e supporto continuo per implementare e gestire più rapidamente e in modo più intelligente agenti IA pronti per l’ambiente produttivo – trasformando gli ambiziosi obiettivi IA in risultati misurabili.

Tre nuove piattaforme di delivery Lenovo xIQ rafforzano Lenovo Hybrid AI Advantage™, fornendo alle aziende le funzionalità di automazione e governance necessarie per rendere l’IA scalabile in totale sicurezza.

LAS VEGAS: Lenovo oggi ha annunciato il lancio della nuova fase di Hybrid AI Advantage™ con il lancio di Lenovo Agentic AI – una nuova soluzione aziendale completa per la creazione, l’implementazione e la gestione di agenti IA – e di Lenovo xIQ, una nuova suite di piattaforme di delivery native con l’IA progettate per semplificare, accelerare e rendere operativa l’IA su scala aziendale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.