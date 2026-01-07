▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Lenovo collabora con NVIDIA al programma Gigawatt AI Factories per accelerare l’adozione dell’IA aziendale

Oggi al Tech World @ CES 2026 presso la Sphere di Las Vegas, Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha presentato la Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA , ampliando e rafforzando la propria partnership c...

Pubblicato il: 07/01/2026

Soluzioni ad alta velocità consentono ai provider di IA cloud di ridurre drasticamente il time-to-first token, accelerando il ROI e l’erogazione di servizi IA pronti per la produzione

Il programma di accelerazione per i partner combina soluzioni, servizi e capacità produttive per offrire IA su scala dei gigawatt, permettendo una scalabilità integrata fino a milioni di GPU per i carichi di lavoro di nuova generazione

LAS VEGAS: Oggi al Tech World @ CES 2026 presso la Sphere di Las Vegas, Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha presentato la Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA , ampliando e rafforzando la propria partnership con NVIDIA tramite un impegno condiviso nell’accelerare l’adozione dell’IA ibrida sulle piattaforme IA personali, aziendali e pubbliche.

Nel suo intervento di apertura Yuanqing Yang, ceo e presidente del cda di Lenovo, insieme a Jensen Huang, ceo e fondatore di NVIDIA, ha presentato questo nuovo programma di fabbriche IA su scala dei gigawatt come un’importante iniziativa che consente ai fornitori di IA cloud di portare online più rapidamente carichi di lavoro e applicazioni IA di nuova generazione, assistendo i clienti dalla fase di creazione a quella di produzione su scala senza precedenti.

