1NCE aumenta del 33% la propria piattaforma IoT nel 2025 ed espande la sua offerta di servizi, software e IA

L’azienda ha aggiunto altri 10 milioni di connessioni alla propria piattaforma e ora gestisce oltre 40 milioni di prodotti intelligenti per 30.000 clienti in 17 settori

Presenta 1NCE Insights, il nuovo software che unisce intelligenza artificiale e Internet delle cose, fornendo dati e analisi su come i clienti possono configurare, gestire e ottimizzare i propri dispositivi

Colonia (Germania) e Miami (USA): 1NCE, azienda che offre una piattaforma per la creazione e la gestione dei prodotti Internet delle cose più avanzati al mondo, annuncia un nuovo anno di forte crescita con l’integrazione di 10 milioni di prodotti intelligenti nella propria rete IoT, pari a una crescita annua del 33%. Attualmente, l’azienda gestisce oltre 40 milioni di dispositivi per più di 30.000 clienti aziendali in 17 settori.

4 miliardi di record al giorno

In questo modo, la piattaforma software e di connettività di 1NCE rappresenta oggi un nuovo standard nel settore, offrendo un IoT di massima affidabilità e dal funzionamento estremamente semplice in oltre 170 Paesi. Per questo motivo, l’operatore occupa una posizione privilegiata nell’ecosistema IoT, con 4 miliardi di record di dati raccolti ogni giorno attraverso più di 250 flussi nella sua rete IoT cloud, la più grande al mondo.

Internet delle cose e intelligenza artificiale

Inoltre, l’azienda lancia un nuovo programma di dati intelligenti chiamato 1NCE Insights, che rientra nell’obiettivo della società di integrare l’intelligenza artificiale con l’Internet delle cose per favorire risultati innovativi nelle catene di approvvigionamento, nelle città intelligenti, nei servizi pubblici e in molti altri ambiti.

Intelligenza reale sulle prestazioni dei dispositivi IoT

Finora, i clienti dell’azienda si basavano sulle informazioni raccolte autonomamente. Con Insights, invece, 1NCE facilita l’accesso ai dati dell’intera rete, seppur in forma anonima e senza riferimenti identificativi. In questo modo, gli utenti possono confrontare i propri progetti IoT con quelli dei leader di settore utilizzando dati reali provenienti da migliaia di altri casi d’uso.

Queste informazioni includono l’utilizzo della rete, le prestazioni delle antenne, l’ottimizzazione della batteria, i modelli di traffico, la scelta del produttore hardware e i dati sulle torri di telefonia mobile, tra molti altri aspetti. Di conseguenza, disporre di un’intelligenza reale sulle prestazioni dei dispositivi IoT rispetto a concorrenti simili e/o leader di mercato rappresenta uno strumento potente per progettare e gestire al meglio le implementazioni.

1NCE Fixers

È importante sottolineare che 1NCE Insights è particolarmente efficace se utilizzato in combinazione con i recentemente annunciati 1NCE Fixers, servizi professionali pensati per rispondere alla domanda di supporto specifico per dominio nell’integrazione di hardware, software e connettività. In questo contesto, il team di 1NCE, composto da oltre 300 esperti IoT, fornisce raccomandazioni personalizzate per consentire ad aziende di ogni dimensione di implementare soluzioni IoT con lo stesso livello dei grandi player del settore.

Inoltre, l’azienda prevede di lanciare un modulo di supporto premium per i propri clienti nel primo trimestre del 2026, offrendo accordi di servizio di alta qualità con elevati livelli di disponibilità e tempi di risposta, nonché supporto 24/7 tramite un unico referente dedicato con gestione immediata.

Ascoltare il cliente

«Ci siamo impegnati ad ascoltare i clienti e a comprendere le loro sfide legate all’IoT. Offrire loro la nostra prospettiva unica su come ottimizzare il funzionamento dei loro prodotti è fondamentale per il successo delle implementazioni. Ci piace proporre 1NCE come punto di partenza per praticamente qualsiasi caso d’uso dell’IoT», spiega Ivo Rook, co-CEO di 1NCE.

1NCE: crescita inarrestabile

È opportuno ricordare che 1NCE arriva da un eccellente 2025, che ha portato nuove funzionalità come Whereabouts, uno strumento avanzato di localizzazione dei dispositivi che offre un’alternativa al tracciamento GPS basata sulle torri di telefonia mobile. Whereabouts consente ai clienti di 1NCE di accedere al posizionamento iniziale dei propri asset con dati affidabili e continui.

Nel corso dell’ultimo anno, l’operatore ha inoltre concluso collaborazioni con alcune delle migliori aziende di software e produzione nel settore IoT, tra cui Memfault, Meritech, Murata y SG Wireless.

Allo stesso tempo, 1NCE ha continuato a essere riconosciuta per la propria eccellenza nel settore tecnologico attraverso i seguenti premi.

Leader nel Frost Radar Growth Index 2025.

CRN: una delle 10 startup IoT più promettenti del 2025.

SiliconANGLE TechForward Awards: finalista nella categoria “SaaS”.

CODiE Awards: finalista per la “Migliore soluzione di distribuzione dei dati”.

InfoWorld Technology of the Year Awards: finalista nella categoria “Sviluppo software: Piattaforme”

I nuovi clienti possono avviare fin da oggi i loro progetti IoT per il 2026 nel negozio di 1NCE.

Informazioni su 1NCE

1NCE offre la piattaforma fondamentale di software e connettività che consente ai clienti di creare e gestire i migliori prodotti intelligenti al mondo. La piattaforma permette di raccogliere dati dai dispositivi in modo semplice, sicuro e affidabile in oltre 170 Paesi e di trasformarli in informazioni operative.

Per ulteriori informazioni, visita www.1NCE.com

