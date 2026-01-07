▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Quectel presenta i moduli innovativi della serie SRG091X e SRG093X basati su NXP i.MX con Wi-Fi 6, ridefinendo l'elaborazione entry-level per le applicazioni IoT di nuova generazione

07/01/2026

LAS VEGAS: Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, oggi ha presentato i suoi moduli della serie SRG091X e SRG093X al CES di Las Vegas, fornendo CPU integrata, memoria e connettività wireless costruita attorno ai semiconduttori NXP® della serie i.MX 9 di processori per le applicazioni.

Questa nuova generazione di moduli è progettata per ambienti industriali che richiedono livelli elevati di automazione, oltre ad applicazioni dei consumatori che richiedono un flusso elevato di dati e capacità multimediali avanzate. Integrando memoria e funzionalità wireless in un'unica soluzione, i moduli semplificano la progettazione OEM, accelerano il tempo di commercializzazione e riducono gli sforzi di sviluppo per i produttori di IoT di tutto il mondo.

