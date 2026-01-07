▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ARIS annuncia la nomina di un nuovo CEO alla guida della strategia agentica guidata dall'IA

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/01/2026

ARIS, leader globale nel settore della process intelligence e del software per la trasformazione, ha annunciato oggi la nomina di Guillaume Bacuvier in qualità di Chief Executive Officer. Guillaume guiderà ARIS durante la sua prossima fase di crescita come azienda completamente autonoma, accelerandone l'evoluzione da leader di mercato in Process Intelligence a una piattaforma essenziale per le aziende che stanno implementando e regolamentando l'IA agentica.

Guillaume vanta una vasta esperienza di leadership internazionale in settori quali tecnologia, dati e software, con una comprovata esperienza nella scalabilità di piattaforme globali e nella gestione di organizzazioni complesse. Dopo aver iniziato la sua carriera come consulente strategico presso Booz Allen Hamilton, Guillaume ha trascorso più di dieci anni in Google, fino a rivestire la posizione di Vicepresidente EMEA, dove ha costruito e ampliato alcune delle attività basate sui dati più grandi di Google in Europa e si è assunto la responsabilità P&L in diversi paesi.

