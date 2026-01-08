▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Quectel lancia i moduli 5G RG660QA e RG660QB con funzionalità di prestazioni avanzate

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, oggi ha annunciato il lancio dei moduli 5G RG660QA e RG660QB, basati sui sistemi di modem RF X85 e X82 5G di Qualcomm

Pubblicato il: 08/01/2026

LAS VEGAS: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, oggi ha annunciato il lancio dei moduli 5G RG660QA e RG660QB, basati sui sistemi di modem RF X85 e X82 5G di Qualcomm®. Il RG660QA si basa su X85, mentre il RG660QB si basa su X82. I campioni di ingegneria dei due primi SKU nella serie RG660Qx sono già stati resi disponibili ai clienti e i campioni della pre-produzione saranno disponibili sul mercato nel secondo trimestre 2026.

Progettata per la versatilità, questa serie di moduli è compatibile con un'ampia gamma di casi d'uso 5G di nuova generazione, dalla banda larga wireless residenziale e aziendale ai video mobili, alle applicazioni per fotocamere e agli hotspot mobili ad alte prestazioni.

