Kinaxis nomina il nuovo CEO, Razat Gaurav

Con oltre vent'anni di esperienza nelle catene di fornitura e comprovato successo nella promozione della crescita globale, Razat Gaurav è unicamente posizionato per guidare Kinaxis nella sua prossima fase di innovazione basata sull'IA.

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un leader globale nel coordinamento delle catene di fornitura, oggi ha annunciato la nomina di Razat Gaurav a Direttore Generale (CEO) a partire dal 12 gennaio 2026, la data ufficiale di inizio del suo incarico, quando entrerà anche a far parte del CdA di Kinaxis.

“Dopo una meticolosa ricerca, il Consiglio di amministrazione ha scelto Razat per guidare l'azienda come CEO”, ha dichiarato Bob Courteau, CEO temporaneo e Presidente del CdA di Kinaxis.

Fonte: Business Wire