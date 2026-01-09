▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ITRS rileva IP-Label per rafforzare le capacità di monitoraggio dell'esperienza digitale e ampliare la presenza in Europa

Pubblicato il: 09/01/2026

L'acquisizione strategica aggiunge oltre 310 clienti aziendali e la comprovata piattaforma Ekara DEM, consolidando la posizione di ITRS come la principale piattaforma di osservabilità per i servizi finanziari e le aziende regolamentate

LONDRA: ITRS, un fornitore leader di soluzioni di monitoraggio informatico e osservabilità in tempo reale per servizi finanziari e industrie regolamentate, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per acquisire IP-Label, un fornitore di spicco di Digital Experience Monitoring (DEM) con sede in Francia. L'acquisizione rafforza le capacità DEM di ITRS ed amplia significativamente la sua presenza sul mercato europeo.

IP-Label serve oltre 310 clienti aziendali in 25 Paesi con la sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale Ekara, che offre un monitoraggio sintetico delle transazioni (STM) completo, monitoraggio degli utenti reali (RUM) e triage degli incidenti basato sull'IA per identificare e risolvere in modo proattivo i problemi di prestazioni prima che possano avere conseguenze su clienti o dipendenti.

