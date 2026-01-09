▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
FPT nominata primo partner globale di Sitecore nell'ambito del programma Global Elite Reseller

L'azienda globale di tecnologia informatica FPT Corporation ha annunciato la nomina a primo Global Elite Reseller nell'ambito di una nuova iniziativa di Sitecore che fa seguito al successo del suo Glo...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/01/2026

Business Wire

HANOI, Vietnam: L'azienda globale di tecnologia informatica FPT Corporation ha annunciato la nomina a primo Global Elite Reseller nell'ambito di una nuova iniziativa di Sitecore che fa seguito al successo del suo Global Reseller Program. Il Global Elite Reseller Program segue il lancio di SitecoreAI, la piattaforma di esperienze digitali di nuova generazione che mette l'intelligenza artificiale al centro del marketing, unificando contenuti, dati e personalizzazione in un'unica piattaforma componibile per permettere alle organizzazioni di raggiungere, coinvolgere e servire il proprio pubblico su vari canali digitali.

Ai sensi dell'accordo, FPT deterrà i diritti esclusivi di rivendita in Vietnam e i diritti non esclusivi in mercati selezionati in Asia e nel Medio Oriente, portando SitecoreAI sul mercato e mostrandone le capacità di assistere i team a pianificare, creare e ottimizzare le esperienze digitali utilizzando l'IA in uno scenario di continui cambiamenti nelle aspettative e nei comportamenti dei clienti.

Fonte: Business Wire



