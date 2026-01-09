Liberty Latin America amplia la partnership esclusiva di servizi internazionali a gestione vocale con BTS verso 22 ulteriori mercati caraibici

BTS, fornitore leader, abilitatore tecnologico e partner fidato degli attori CommTech a livello globale, è stato nominato da Liberty Latin America (LLA) in qualità di fornitore esclusivo di servizi ...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 09/01/2026
MIAMI: BTS, fornitore leader, abilitatore tecnologico e partner fidato degli attori CommTech a livello globale, è stato nominato da Liberty Latin America (LLA) in qualità di fornitore esclusivo di servizi internazionali a gestione vocale per altri 22 mercati caraibici.
Questa espansione avviene sulla scia del successo della partnership del 2023, in cui BTS è stata selezionata come fornitore internazionale di servizi vocali per Costa Rica, Panama, Porto Rico e le Isole Vergini Americane. Ai sensi di tale accordo, BTS supporterà ora servizi internazionali sulla lunga distanza (ILD) in un totale di 26 mercati LLA.
Fonte: Business Wire