▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Zilch acquisirà Fjord Bank per dare il via all'espansione in Europa

Zilch, la piattaforma per pagamenti dei consumatori che alimenta il futuro del commercio, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di AB Fjord Bank, una banca con sede in ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/01/2026

Business Wire

L'acquisizione metterà a disposizione di Zilch, l'unicorno fintech in più rapida espansione nel Regno Unito e nell'area EMEA, una licenza bancaria europea mentre si prepara al lancio internazionale

LONDRA: Zilch, la piattaforma per pagamenti dei consumatori che alimenta il futuro del commercio, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di AB Fjord Bank, una banca con sede in Lituania con un patrimonio totale di circa 120 milioni di dollari, autorizzata e regolamentata dalla Banca della Lituania e dalla Banca centrale europea.

L'acquisizione rappresenterà un importante traguardo strategico per Zilch, che otterrà una licenza bancaria in Europa per consentire il lancio accelerato della propria offerta in Europa.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.