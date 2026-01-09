▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Nexo presenta Zero-interest Credit, a tasso zero e senza commissioni

Nexo, la piattaforma premier di gestione di risorse digitali, oggi ha annunciato il lancio di Zero-interest Credit (ZiC), che oggi entra a far parte della Nexo Credit Line come prestigiosa soluzione d...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/01/2026

Business Wire

Un nuovo modo di sbloccare liquidità a costo zero senza vendere le proprie criptovalute o affrontare la liquidazione anticipata. Zero-interest Credit offre un chiaro percorso di pagamento fin dal primo giorno, con protezione incorporata contro le perdite per maggiore sicurezza.

BERNA, Svizzera: Nexo, la piattaforma premier di gestione di risorse digitali, oggi ha annunciato il lancio di Zero-interest Credit (ZiC), che oggi entra a far parte della Nexo Credit Line come prestigiosa soluzione di prestito. ZiC consente ai titolari di Bitcoin ed Ethereum di accedere a liquidità a tasso zero per un periodo di durata fissa, senza il rischio di liquidazione forzata anticipata.

Già disponibile attraverso i servizi Private e OTC di Nexo, il prestito strutturato a tasso zero è stato usato dai canali privati di Nexo ed è ora ampiamente disponibile attraverso Zero-interest Credit.

Fonte: Business Wire



