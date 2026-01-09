Autel presenta un cambiamento strategico al CES 2026: la creazione dell'infrastruttura di città future basata sull'IA

LAS VEGAS: Al CES (Consumer Electronics Show) di quest'anno, Autel Energy presenta i suoi ultimi sistemi di hardware e software smart basati sull'intelligenza artificiale per il futuro delle operazioni urbani intelligenti. La presentazione di quest’anno evidenzia il passaggio di Autel dalla convalida del concetto di IA allo sviluppo ingegneristico basato su scenari, evidenziando l’esecuzione a ciclo chiuso nelle infrastrutture concrete.

Concentrandosi su due aree fondamentali, Smart Energy e Smart Inspection, l'azienda introduce una gamma di nuovi prodotti. Nel settore Smart Energy, Autel presenta il caricatore CA per veicoli elettrici V2G (Vehicle-to-Grid) per abitazioni e la soluzione di ricarica a corrente continua (CC) per flotte di autoveicoli, rafforzando la sua strategia multilivello di punti di contatto energetico dalle abitazioni alle operazioni commerciali. Le dimostrazioni live allo stand aziendale comprenderanno un robot con ricarica intelligente che presenta funzionalità plug-in automatizzate. Nel segmento Smart Inspection, Autel presenterà la sua "Embodied Collective Intelligence Solution" (Soluzione di intelligenza collettiva integrata) che comprende robot di ispezione su ruote. Insieme, queste innovazioni presentano un ecosistema intelligente completo che si estende dalle abitazioni alle stazioni, dall'hardware al cloud, e dalla ricarica energetica alla gestione e manutenzione dell'infrastruttura, affrontando sia la crescente domanda energetica di carichi di lavoro di IA e le sfide dell’efficienza operativa delle infrastrutture di grandi dimensioni.

Una soluzione strategica per l’ecosistema energetico: la creazione di una rete energetica stabile e più gestibile

La famiglia di prodotti Smart Energy affronta diverse esigenze di ricarica in scenari che comprendono utilizzi residenziali, di flotte, destinazioni e stazioni ad alta potenza. Per le abitazioni, il MaxiCharger AC Compact Gen 2 abilitato al V2G consente l'assetizzazione dell'energia, consentendo agli utenti di interagire con la rete e ottimizzare i costi dell'energia elettrica. Per le flotte e le aziende, il caricatore rapido compatto CC MaxiCharger DC50, dotato di SiC, il modulo ad alta efficienza energetica sviluppato da Autel, offre un'installazione flessibile in meno di 0,2 metri cubi per ottimizzare i vantaggi per i clienti. Per stazioni di grandi dimensioni, il MaxiCharger DH480 offre fino a 480 kW di potenza singola con un tempo di funzionamento superiore al 98%, installato con successo su scala in varie grandi sedi in Nordamerica. Insieme, i caricatori CA e CC dimostrano capacità ingegneristiche e produttive mature, formando una soluzione di ricarica completa per utilizzi da residenziali a commerciali.

L'intelligenza incorporata avanza verso le infrastrutture

In sede, Autel dimostra per la prima volta la sinergia di alto livello tra il robot di ricarica intelligente, Avant, e le sue stazioni di ricarica, estendendo quella base in un'infrastruttura energetica più ampia e completa. Il Robot Avant identifica autonomamente le posizioni del veicolo, si allinea con precisione con le stazioni di ricarica e completa l'inserimento degli spinotti, consentendo la ricarica 24/7 senza supervisione. Assieme a dispositivi come il DC50, offre un pratico percorso di ricarica energetica automatizzata per le flotte, le stazioni commerciali e i veicoli autonomi del futuro.

Nell'ispezione intelligente delle infrastrutture, Autel presenta la sua nuova Embodied Collective Intelligence Solution. Progettata per scenari critici come campus, impianti energetici, impianti industriali e centri dati, i robot di ispezione svolgono compiti di monitoraggio ad alta frequenza in parchi, stazioni energetiche, ponti e infrastrutture dei trasporti. Utilizzando la navigazione semantica (tasso di successo ≥99%), l'evitamento dinamico degli ostacoli (tasso di successo del 95%) e la raccolta dati a distanza ravvicinata (errore di posizionamento dell'approccio autonomo ≤8 cm), i robot effettuano il monitoraggio continuo di apparecchiature fondamentali. Integrati con sistemi di gestione di analisi e compiti di intelligenza artificiale su base cloud, formano una capacità "inspect-detect-warn-handle" (ispeziona, rileva, segnala, gestisci) a circuito chiuso, dando all'infrastruttura futura caratteristiche di auto-comprensione, auto-organizzazione e auto-riparazione.

Un altro debutto di Autel al CES è "Future City Panoramic Display Model", il modello illustrativo della città del futuro che integra queste capacità in maniera sistematica. Illustrando tipiche infrastrutture urbane come autostrade, stazioni di ricarica con accumulo fotovoltaico, parchi industriali, ponti, porti e campus, il modello utilizza l'intelligenza collettiva integrata e la logica organizzativa dell'IA per dimostrare come la ricarica energetica, l'ispezione delle strutture e le operazioni urbane possono sinergizzarsi, presentando un prototipo di città future che si evolvono verso "automazione, autonomia e autogestione".

Il percorso verso il futuro: scalare l’IA da strategia a impatto sul mondo reale

Con la sua presentazione al CES 2025, Autel ha dimostrato i risultati progressivi della sua strategia di IA “basata sullo scenario” in tutti i settori verticali. Promuovendo soluzioni scalabili e impattanti, Autel sta plasmando il futuro dell’infrastruttura smart e dello sviluppo urbano.

Fonte: Business Wire