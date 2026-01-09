▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
FieldBee Vision si aggiudica il premio Gold per la categoria Digital Technology Innovation a LAMMA 2026

FieldBee, leader europeo per le tecnologie agricole di precisione di alta qualità, di facile utilizzo e convenienti, è orgoglioso di annunciare che la soluzione FieldBee Vision si è aggiudicata un ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/01/2026

Business Wire

AMSTELVEEN, Paesi Bassi: FieldBee, leader europeo per le tecnologie agricole di precisione di alta qualità, di facile utilizzo e convenienti, è orgoglioso di annunciare che la soluzione FieldBee Vision si è aggiudicata un premio globale, ottenendo il riconoscimento Gold nella categoria Digital Technology Innovation of the Year all'assegnazione dei LAMMA Innovation Awards 2026. La fiera Lamma Show è l'evento più importante nel Regno Unito per l'innovazione di macchinari, tecnologia e attrezzature in ambito agricolo.

FieldBee Vision fa parte dell'ecosistema myFieldBee lanciato recentemente, sviluppato per unificare gli strumenti per l'agricoltura di precisione di FieldBee e progettato per connettere navigazione, sterzo automatico e ISOBUS in un'unica piattaforma unificata che supporta la pianificazione, l'esecuzione, il monitoraggio e la reportistica.

FieldBee Vision, il primo sistema di visione modulare retrofit per l'agricoltura si basa su una videocamera di prossima generazione e un'architettura gestita dall'IA.

Fonte: Business Wire



