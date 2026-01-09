▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica, annuncia i nomi dei premiati con i riconoscimenti della società per il 2026

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/01/2026

I 22 premiati rappresentano una straordinaria gamma di risultati straordinari nelle scienze e tecnologie basate sulle radiazioni elettromagnetiche

BELLINGHAM, Washington: Oggi l’apposito comitato SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica, ha annunciato i nomi dei premiati con i suoi prestigiosi riconoscimenti annuali. Questi riconoscimenti attestano progressi trasformativi in diversi ambiti professionali – medicina, astronomia, litografia, metrologia ottica, progettazione ottica e leadership nella community – e vengono conferiti sia per risultati tecnici sia per il servizio dedicato a SPIE e il sostegno alla sua missione istituzionale.

Medaglia d’oro SPIE: Maryellen Giger
Per il lavoro pionieristico nella diagnosi assistita da computer e nell’analisi delle immagini/IA, per il significativo impatto sulla traduzione clinica e per il supporto alla nuova generazione di scienziati dell’imaging medico e alla community SPIE.

Fonte: Business Wire



