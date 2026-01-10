▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Xsolla dà il via a due settimane di programmazione per l’industria, eventi della community e supporto ampliato per gli sviluppatori globali nel Regno Unito, in occasione del più grande evento invernale del settore

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/01/2026

Business Wire

Attivazioni coordinate nel Regno Unito sottolineano l’impegno continuo di Xsolla nel “creare tutto ciò che serve” per la community video in Europa

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che assiste gli sviluppatori nelle fasi di lancio, crescita e monetizzazione dei loro titoli, annuncia l’avvio di un programma di eventi e attivazioni in tutto il Regno Unito, che si svolgerà dal 10 al 22 gennaio 2026. Questo calendario coordinato di iniziative riflette il continuo investimento di Xsolla nell’ecosistema dei videogiochi del Regno Unito e dell’Europa. In un momento chiave del calendario globale del gaming, Xsolla sta riunendo sviluppatori, partner e creatori attraverso collaborazioni, eventi dal vivo, attività di leadership di pensiero e iniziative di community building.


Fonte: Business Wire



