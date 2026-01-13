▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
SecurityBridge annuncia il nuovo CEO, una transizione che velocizza l'espansione globale dell'azienda

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/01/2026

INGOLSTADT, Germania: SecurityBridge, leader nella fornitura di soluzioni di sicurezza informatica per gli ambienti SAP, oggi ha annunciato la nomina di Jesper Zerlang a Chief Executive Officer, con effetto a partire dal 1 gennaio 2026. Zerlang lascia il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione precedentemente ricoperto negli ultimi 12 mesi, mentre l'azienda entra nella prossima fase di espansione internazionale grazie al supporto dei fondi gestiti da BU Bregal Unternehmerkapital (BU).

SecurityBridge protegge gli ambienti SAP delle grandi aziende riducendo il rischio informatico nel panorama SAP mission-critical. Clienti internazionali si affidano con fiducia all'azienda per tutelare i propri sistemi essenziali per le operazioni principali, i processi finanziari, le supply chain e i programmi di trasformazione digitale.

Fonte: Business Wire



