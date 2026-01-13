▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Custom Chart Builder di Esri adottato dallo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, per la produzione delle mappe nautiche

Esri, leader mondiale nella geolocalizzazione, oggi ha annunciato che lo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, ha adottato ufficialmente la soluzione Custom Chart Builder

Pubblicato il: 13/01/2026

La soluzione geospaziale per applicazioni marittime critiche per la sicurezza fissa un punto di riferimento globale per l'automatizzazione della produzione delle mappe nautiche

REDLANDS, California: Esri, leader mondiale nella geolocalizzazione, oggi ha annunciato che lo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, ha adottato ufficialmente la soluzione Custom Chart Builder (CCB) per automatizzare la produzione di tutte le mappe nautiche cartacee. A seguito di approfonditi test e configurazioni, Shom ha confermato che le mappe generate con CCB rispondono ai rigorosi standard di sicurezza richiesti dalla Marina militare francese, segnando un progresso storico nell'automazione della cartografia del settore e rafforzando il proprio ruolo pionieristico nella trasformazione digitale del comparto marittimo.


