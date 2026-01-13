▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Enginzyme e AGC creano un processo scalabile per l'ingrediente chiave dell'mRNA

In occasione della conferenza mRNA Health a Berlino, enginzyme e AGC Inc. hanno presentato un processo scalabile per la produzione di un ingrediente chiave per vaccini e terapie a base di mRNA, l'N1-m...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/01/2026

Business Wire

STOCCOLMA: In occasione della conferenza mRNA Health a Berlino, enginzyme e AGC Inc. hanno presentato un processo scalabile per la produzione di un ingrediente chiave per vaccini e terapie a base di mRNA, l'N1-metilpseudouridina-5'-trifosfato (m¹ΨTP).

La rapida crescita di vaccini e terapie a base di mRNA ha generato una notevole richiesta di nucleotidi modificati come m¹ΨTP, che migliora la stabilità e l'espressione dell'mRNA, riducendo al contempo l'immunogenicità.

Enginzyme è un'azienda deep-tech che offre soluzioni di biofabbricazione ottimizzate tramite la tecnologia di ingegneria enzimatica senza cellule. AGC Inc. è un attore leader globale nei settori che vanno dal vetro architettonico all'industria chimica e alle scienze della vita. AGC Inc. fornisce servizi in un ampio ventaglio di settori di scienze della vita, dai prodotti farmaceutici sintetici e agrochimici fino ai prodotti biofarmaceutici e alle terapie cellulari e genetiche all'avanguardia, nonché agli RNA messaggeri.

Fonte: Business Wire



